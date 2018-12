Van de Graaf fluit Fortuna-AZ, Kamphuis PEC Zwolle-Ajax

SITTARD - Fortuna Sittard-AZ staat komende vrijdag onder leiding van Edwin van de Graaf en PEC Zwolle-Ajax wordt gefloten door Jochem Kamphuis. Ook de aanstellingen van de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend gemaakt.

Fortuna Sittard - AZ

Het duel tussen de nummer tien en acht van de eredivisie wordt zoals gezegd gefloten door Edwin van de Graaf. Bas van Dongen en Frank Janson zijn zijn assistenten, terwijl Clay Ruperti de vierde official is. Richard Martens is de VAR. Het duel in het Fortuna Sittard Stadion begint vrijdag al om 18.30 uur en is live te volgen via onze Facebook-pagina, de site en de app. Marijn Willems doet verslag.



PEC Zwolle - Ajax

PEC Zwolle - Ajax wordt gefloten door Kamphuis. De KNVB heeft Sander van Roekel en Richard Brondijk aangesteld als zijn assistenten. Richard Martens is vierde official bij het duel, dat zaterdagavond om 19.45 uur begint in Zwolle. Dennis Higler dient als de VAR.

Keuken Kampioen Divisie

Ook de aanstellingen van de scheidsrechters in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend gemaakt. Jong Ajax-TOP Oss wordt gefloten door Jannick van der Laan, terwijl FC Volendam-FC Twente onder leiding staat van Sander van der Eijk. Deze duels zijn vrijdagavond vanaf 20.00 uur live op de radio te volgen tijdens de uitzending van NH Sport, die al om 19.00 uur begint.

Christian Mulder is de arbiter bij het Noord-Hollandse onderonsje tussen Jong AZ en Telstar, dat op maandagavond (20.00 uur) wordt gespeeld.