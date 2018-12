Overval op Primera in Blokker in halve minuut gepiept

HOORN - De overval op de Primera in Blokker was in een mum van tijd voorbij. De overvallers kwamen gisteravond iets voor negen uur de zaak in en sloegen een halve minuut later op de vlucht met de inhoud van de kassa en sigaretten.

Het is de eerste keer in 25 jaar dat er een overval is gepleegd op de Primera, zo laat de eigenaresse weten. "We zijn heel nuchter hier, maar het is toch wel even schrikken als zoiets gebeurt."

Lees ook: Primera in Blokker overvallen

De overvallers dreigden met een mes en wilden de inhoud van de kassa meenemen. Eén kassa was al leeg, omdat de winkel bijna ging sluiten, waardoor de overvallers alleen met de buit van de andere kassa ervandoor gingen. Ook namen ze pakjes sigaretten mee.

Daders nog voortvluchtig

Voor het personeel dat gisteravond in de winkel aanwezig was ten tijde van de overval, is slachtofferhulp ingeschakeld. Van de overvallers ontbreekt nog ieder spoor. Het gaat om twee mannen die in het zwart gekleed waren.