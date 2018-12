Telstar wil groeien: uitbreiding stadion en eredivisie in 2026

VELSEN-ZUID - Telstar wil in 2026, het jaar waarin de club 63 jaar bestaat, de eredivisie in. Dat spraken de Velsenaren maandagavond uit op de sponsoravond. De club wil dat mede mogelijk maken door onder andere uitbreiding van het stadion.

"Het een heeft met het ander te maken", begint commercieel directeur Steef Hammerstein over het uitbreiden van het stadion. "We hebben vorig jaar al gezien dat de mensen komen als het goed gaat. We hebben vorig seizoen in de competitie meerdere uitverkochte wedstrijden gehad. Als je uitverkocht bent, heb je een tekort aan plaatsen."

Tekst loopt door onder de video





Pispalen

"Als je de ambitie zegt te hebben om het voetbal te continuëren en te verbeteren op het niveau van vorig jaar, dan moet je zorgen dat de faciliteiten daar omheen in meelopen. Anders krijg je scheefgroei. Dat is op dit moment onvoldoende. Het is niet normaal dat wij als het even drukker wordt direct toiletwagens en pispalen moeten laten komen."

Linkerrijtje

Voordat Telstar daadwerkelijk promoveert, wil de club uit Velsen-Zuid eerst eens meerdere jaren achter elkaar in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen divisie spelen. Vanaf de eeuwisseling lukte dat vijf keer: in de seizoenen 2000/2001 (7e), 2001/2002 (9e), 2004/2005 (7e), 2006/2007 (10e) en natuurlijk de zesde plaats van het vorige seizoen.

Lees ook: Steef Hammersteins droom: "Telstar klaar voor de eredivisie"

Jong Telstar

Bovendien moet er gewerkt worden aan de jeugdopleiding en wil de club Jong Telstar in de beloftencomptitie mee laten doen. Momenteel maken de jonge reserves amper minuten, terwijl de clubleiding graag zou zien dat zij worden getest in competitieverband. Ook voor hun ritme en ervaring zou het van groot belang zijn. Op dit moment komen deze spelers veelal in actie tijdens oefenwedstrijden.