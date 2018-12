Rookverbod niet gehandhaafd: Johan Cruijff ArenA terecht beboet

AMSTERDAM - (AT5) Roken op de tribune van de Johan Cruijff Arena: het mag niet, maar het gebeurt aan de lopende band. Tijdens een voetbalwedstrijd in de Arena zagen inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat het rookverbod massaal overtreden werd in de vakken 125 tot en met 129. Daarom werd een boete uitgedeeld.

Tientallen mensen hadden een sigaret in hun mond en na afloop van de wedstrijd lag de vloer 'bezaaid' met sigarettenpeuken. Omdat er door stewards van het stadion niet genoeg gehandhaafd werd, besloot de NVWA tot een boete van 2400 euro.

Tribune is geen terras

De Arena ging in beroep tegen die boete. Het betoog: de tribunes zijn open, er wordt dus gerookt in de openlucht. Maar daar gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) niet in mee. De tribunes zijn overkapt en zijn daarom niet te vergelijken met het terras van café, waar wel gewoon gerookt mag worden.

De boete blijft dus staan. Het stadion kan niet meer in beroep gaan tegen de uitspraak.