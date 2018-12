Gido Vermeulen vertrekt als bondscoach volleybalmannen

EDAM - Gido Vermeulen stopt als bondscoach van de Nederlandse volleybalmannen. De Edammer stond vier jaar aan het roer bij de Nederlandse ploeg, maar heeft na 116 interlands met zijn team besloten voor andere uitdagingen te gaan.

Onder Vermeulen speelde Oranje afgelopen september voor het eerst sinds 2002 weer op het wereldkampioenschap. Het WK werd gespeeld in Bulgarije en Italië en Oranje eindigde dat toernooi knap als achtste.

"Ik heb een fantastische periode gehad met dit team en ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald", licht de Noord-Hollander zijn keuze toe. "Ik wil dan ook alle stafleden en spelers danken voor hun inzet en steun de afgelopen jaren. Vier jaar geleden was het doel om het mannenteam weer terug te brengen naar de top acht van de wereld en dat is gelukt. Het is nu tijd voor nieuwe uitdagingen."

EK Volleybal

Van 2012 tot en met 2014 was Vermeulen al coach van de vrouwenploeg van Oranje. De Nederlandse volleybalbond gaat de komende maanden op zoek naar een opvolger voor Vermeulen. In 2019 speelt Oranje het Internationaal Olympisch Kwalificatietoernooi en is Nederland co-organisator van het EK Volleybal voor mannen.