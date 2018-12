Deel dit artikel:













In Amstelveen zijn geen kinderen die in aanmerking komen voor kinderpardon Foto: NH Nieuws

AMSTELVEEN - Voor zover bekend zijn er in Amstelveen geen kinderen die in aanmerking zouden komen voor een eventueel kinderpardon. Dit laat het Amstelveense college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van een ingetrokken motie van GroenLinks in de raadsvergadering van november.

Dat schrijft mediapartner RTV Amstelveen. Het college heeft onderzocht of er op dit moment kinderen in Amstelveen wonen die in een situatie zitten waardoor zij in aanmerking zouden kunnen komen voor een kinderpardon. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitgeprocedeerde asielzoekers die uitgezet dreigen te worden. Lees ook: Burgerinitiatief van Hofman voor beter kinderpardon snel succesvol Het college heeft ook navraag gedaan bij vluchtelingenwerk, scholen en hulpverleners. "Hoewel het college gelet op de verblijfsstatus van zulke kinderen nooit volledige zekerheid kan geven, hebben wij op basis van de reacties op deze navraag de indruk dat hier momenteel geen kinderen in zo'n situatie verblijven."

