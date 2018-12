Deel dit artikel:













Nieuw datacenter in Amsterdam Zuidoost Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Equinix, een aanbieder voor datacenters, bouwt een nieuw datacenter in Amsterdam Zuidoost. Volgens het bedrijf is dat noodzakelijk en "kunnen we onze digitale levensstijl niet voortzetten" zonder nieuwe datacenters.

Het nieuwe datacenter gaat AM7 heten en wordt de vierde van Equinix in Amsterdam Zuidoost en het 35e datacentrer in de Metropool Amsterdam. De datacenters bieden bedrijven volgens Equinix toegang tot heel Europa. Zo zijn Londen, Frankfurt en Parijs binnen vijftig milliseconden te bereiken. Zonder nieuwe datacenters kan het internetverkeer niet meer zoveel groeien en wordt er, volgens Equinix, een halt toegeroepen aan onze digitale levensstijl. Zonder die uitbreiding wordt online kopen moeilijker, kunnen artsen geen operaties op afstand uitvoeren en zullen zelfrijdende auto's nooit de weg op kunnen. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe datacenter de deuren opent.