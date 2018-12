Wieken van windmolens worden stoeptegels

ALMERE - Afgeschreven turbinebladen van windmolens in Flevoland krijgen een tweede leven als stoeptegels. Door een nieuwe ontwikkeling van afvalverwerker Suez en startup Extreme Eco Solutions worden de bladen van windmolens verkleind en het composiet dat overblijft wordt verwerkt tot siertegels en stoeptegels.

Een windturbine is goed voor zo'n 300 vierkante meter bestrating. Door de grootschalige renovatie en vervanging van windturbines komen er honderden verouderde turbinebladeren beschikbaar.

Wieken van windmolens bestaan voor een groot deel uit composiet. Deze glasvezelversterkte kunststof is licht, sterk en heeft een lange levensduur. Daarom wordt dit materiaal veel toegepast bij grote constructies, zoals windturbinebladen, scheepsrompen en treintoestellen. Nadeel is dat het materiaal zeer lastig te recyclen is. Het gevolg is dat het materiaal op een niet duurzame wijze met het restafval wordt verbrand of gestort.

Demonstratiepad

Begin volgend jaar leggen de partners een demonstratiepad in Flevoland aan met tegels gemaakt van 85 procent composiet en 15 procent ander materiaal. De tegels ogen hetzelfde als reguliere tegels, maar ze zijn vijf keer zo licht én volledig en eindeloos recyclebaar. Met name dat gewicht is interessant voor bijvoorbeeld gebruik op parkeerdaken en daktuinen.

Circulair Flevoland

Samen met de provincie Flevoland werken de partners aan een pilot om tot een concreet, commercieel succesvol product te komen. SUEZ verzorgt de aanvoer, het transport en de verkleining van het materiaal, Extreme Eco Solutions produceert de tegels. Vanuit het Platform Circulair Flevoland, dat ondernemers ondersteunt in het succesvol maken van circulaire initiatieven, gaan SUEZ, Extreme Eco Solutions en de provincie Flevoland samenwerken om deze nieuwe keten verder te ontwikkelen.