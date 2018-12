De Peiling: Moet Nederland net als Luxemburg wiet volledig legaliseren?

NOORD-HOLLAND - De productie, verkoop en het gebruik van cannabis legaliseren, ook voor recreatief gebruik. Dat wil de nieuwe regering in Luxemburg. Daarmee is Luxemburg het eerste land in Europa dat wiet volledig legaliseert. Moet Nederland dat voorbeeld volgen?

Regeerakkoord

De legalisering van wiet staat in het nieuwe Luxemburgse regeerakkoord, waar de coalitiepartijen hun handtekening onder hebben gezet. Ze willen met het plan drugscriminelen en dealers de wind uit de zeilen nemen. Een ander doel is de fysieke schade voor gebruikers minimaliseren, omdat de staat toezicht krijgt op de kwaliteit van de softdrugs.

Andere landen

Uruguay was in 2013 het eerste land dat de softdrug volledig legaliseerde. In een aantal Amerikaanse staten is wiet inmiddels ook legaal verkrijgbaar. In Europa zijn er meerdere landen die het gebruik en bezit van kleine hoeveelheden drugs toestaan, waaronder Spanje, Portugal, Tsjechië en Nederland.

Gemeentewiet

In Nederland werkt het kabinet aan een experiment om in een aantal gemeenten legale hennepteelt op te zetten. Dit plan komt maar moeizaam van de grond. Steeds meer gemeenten willen er niet aan meedoen, omdat de opzet van de proef volgens hen te beperkt is, met juist meer straathandel tot gevolg. Ook coffeeshops zien de proef niet zitten.

Miljardenbusiness

De teelt en handel in cannabis is de afgelopen jaren in Nederland uitgegroeid tot een illegale miljardenbusiness. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rekende uit dat de productie, handel en verkoop van cannabis in ons land goed is voor 2,9 miljard euro per jaar.

Wat vind jij?

Moet Nederland het voorbeeld van Luxemburg volgen, de halfbakken proef met gemeentewiet overslaan en wiet volledig legaliseren of niet? Wat zijn de gevolgen? Meer of minder cannabisgebruikers? En wat gaan al die criminelen die hun inkomsten zien verdwijnen doen? We horen graag hoe jij daar over denkt!

