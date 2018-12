Voetganger overleden bij aanrijding met taxi in Amsterdam

Het ongeluk gebeurde rond 10.10 uur op de trambaan. De bestuurder van de taxi is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Dit is een standaard procedure bij ernstige of dodelijke aanrijdingen.

Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.

Afgesloten

Trams en auto's kunnen door de afsluiting voorlopig niet over de Rozengracht. Er kan wel gefietst worden.