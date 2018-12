Grafietregen Tata Steel zet glazenwasser aan het werk: "We hebben het goed druk"

WIJK AAN ZEE - De inwoners van Wijk aan Zee balen van de grafietregen, die het dorp om de zoveel tijd onder een laagje glinsterende stof legt. Toch moppert niet iedereen in het dorp. Glazenwasser Michel Grapendaal doet namelijk goede zaken. Hij kan het werk bijna niet aan.

Inwoners van de IJmond mogen op kosten van Tata Steel, de veroorzaker van de vervuiling, eens in de zoveel tijd hun huizen en auto's laten reinigen. Dat gebeurt door glazenwasser Grapendaal, die drukke tijden beleeft. "We hebben het goed druk", zegt hij. "We moeten zelfs onze vakanties zo nu en dan verzetten."

Johan Schram, inwoner van Wijk aan Zee, is één van Grapendaals klanten. Schram vindt het een mooie service van Tata Steel. "Aan de andere kant: eigenlijk zou het helemaal niet nodig moeten zijn dat onze ramen zo vaak worden gelapt."

'Heerlijk beroep'

Minstens één keer in de maand moet Grapendaal bij hem in de Julianastraat langs komen. Vooral als het regent heeft hij last van aanslag op zijn ramen. "Dan waait het niet over, maar slaat het hier neer."

Grapendaal zegt, met een lach: "Ik ben glazenwasser geworden, omdat ik dacht: dat houd ik m'n hele leven wel vol. Maar met die drukte van de laatste tijd ben ik daar aan gaan twijfelen. Maar voor de rest is het een heerlijk beroep."

