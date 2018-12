Circle Media Group neemt Duitse drukkerij over

AMSTERDAM - Circle Media Group (CMG), met het hoofdkantoor in Amsterdam, neemt de operationele activiteiten van Körner Druck over. De Duitse drukkerij heeft meer dan 200 medewerkers in dienst en een jaaromzet van 70 miljoen euro.

CMG wil Körner Druck voorzetten met zo'n 80 procent van de huidige bezetting. Met de overname wil CMG de activiteiten in Midden-Europa versterken, waar het al actief was in Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.

Eerdit jaar nam CMG al drukkerijen in Frankrijk en België over en de Duitse overname past dan ook in de strategie van het bedrijf, zegt Peter Andreou, ceo van het bedrijf. Inmiddels bestaat CMG uit 26 drukkerijen, verspreid over 26 landen.