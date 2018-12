Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandstoftekort: tientallen tankstations gesloten door lage waterstand in de Rijn Foto: NH Nieuws

HEEMSTEDE - Het brandstoftekort, dat is ontstaan als gevolg van de lage waterstand in de Rijn, teistert ook onze provincie. Zo hangen er bij de Shell Express aan de Herenweg in Heemstede meerdere afzetlinten. De pomp is leeg. Bevoorrading volgt misschien pas over een paar dagen.

Door de lage waterstand in de Rijn, konden de bevoorradingschepen niet de gebruikelijke aanvoer van benzine op tijd aanleveren. Shell besloot daarom begin vorige week om tientallen tankstations in heel Nederland te sluiten. Lees ook: Benzineprijs Noord-Holland in top drie goedkoopste van Nederland Welke benzinestations er precies gesloten zijn, is niet goed in kaart te brengen. Het kan namelijk per uur veranderen welke pompen gevuld worden en welke leeg blijven staan. Gisteren was in ieder geval de Shell in Heemstede gesloten en vandaag zag een oplettende lezer dat een tankstation van Shell langs de N208 bij Santpoort ook verlegen zit om brandstof. De oliemaatschappij verwacht in de loop van deze week de tankstations weer te kunnen vullen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003