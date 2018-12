Grootste Nederlandse vondst mortiergranaten ooit in Medemblikse Westerhaven

MEDEMBLIK - Bij het uitbaggeren van de Westerhaven in Medemblik zijn onlangs tien eeuwenoude mortiergranaten gevonden. Zeven van deze granaten konden bewaard blijven en zijn sinds deze week te zien in een expositie in de hal van het gemeentehuis van Wognum.

De gevonden mortiergranaten zijn tussen de 200 en 350 jaar oud, wegen ongeveer vijftig kilo per stuk en zijn vermoedelijk afkomstig van de oorlogsschepen die vanaf 1603 bij de Westfriese Admiraliteit hoorden.

De granaten lagen diep in het slib van de haven en werden tijdens de sanering ontdekt. Volgens de gemeente Medemblik is de ontdekte collectie de grootste archeologische vondst ooit in Nederland wat mortiergranaten betreft.

Tastbare herinnering

"Een interessante vondst en een tastbare herinnering aan hoe het leven in de haven van Medemblik er ooit uitzag", zegt cultuurwethouder Harry Nederpelt. De Westfriese marine was gevestigd in gebouwen langs de Westerhaven en Pekelharingshaven. In de pakhuizen op de kade lag het geschut, kruid en munitie dat nodig was voor de vloot.

De mortiergranaten waren niet geladen en daarom ook niet gevaarlijk. Waarschijnlijk zijn ze honderden jaren geleden van de kade of van een oorlogsschip gerold, om uiteindelijk pas in 2018 weer boven water te komen.

Expositie

De expositie is tot 1 februari 2019 te zien in de hal van het gemeentehuis van Wognum.