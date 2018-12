'Verhuisplannen' Laren en Blaricum naar Utrecht niet van tafel

LAREN - Nu al twee weken bekend is dat de fusie Laren, Blaricum en Huizen niet doorgaat, vragen veel mensen af wat dat betekent voor de wens van Laren en Blaricum om te verhuizen naar de provincie Utrecht. Daar blijven de gemeenten vaag over. Er gaat niet gelijk een dikke streep door de verhuisplannen.

De gemeenten schreven in september een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek tot een verhuizing naar Utrecht, om zo de samenwerking met de Utrechtse gemeente Eemnes (BEL-gemeenten) in stand te houden en de fusie met Huizen tegen te gaan.

Nu de fusie niet doorgaat, lijkt de verhuizing niet meer nodig. Maar Laren en Blaricum zijn er nog niet over uit wat ze nu willen. Een woordvoerder laat weten dat beide colleges er eerst over moeten praten.

Maar daarmee ze lijken geen haast te hebben, want voorlopig staat het nog niet op de planning, aldus een woordvoerder. Dus het kan nog wel even duren voordat het duidelijk wordt of de verhuisplannen doorgaan.