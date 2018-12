Amstelveense Wijkcentrum-beheerder in het zonnetje gezet bij 25-jarig jubileum

AMSTELVEEN - Hij heeft wijkcentrum de Meent met ups en downs zien veranderen en verbeteren. Beheerder Jan-Willem Meij viert deze week zijn 25-jarig jubileum, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. De bezoekers en vrijwilligers zetten hem in het zonnetje en prijzen zijn harde werk voor het ontmoetingscentrum.

In wijkcentrum de Meent was het afgelopen weekend een komen en gaan van bekenden met felicitaties. Het laat zien hoe populair de beheerder van de Meent is. "Een heerlijke baas om voor te werken! Hij heeft een aandachtig oor, en organiseert het geweldig", zegt vrijwilligster Elly Splinter, die drie dagen in de week achter de bar staat. Een andere vaste bezoeker omschrijft Jan-Willem als een "zeer fijne vent en top-regelaar!"

Vrijwilligers

Onder zijn beheer wordt het wijkcentrum door perioden met hoogte- en dieptepunten geloodst. Zo is het werk naar eigen zeggen het leukst, mede dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers. "We hebben een heerlijk team om mee te werken, en dan ga je met plezier naar je werk. Het is een bijzonder ontmoetingscentrum."

De dieptepunten, zoals de grote brand in 2009, zijn Meij nog goed bijgebleven. "Het is een zwarte bladzijde in ons verleden, die nog steeds wel eens aan de orde komt. Maar alles komt goed. Ik denk liever aan de leuke dingen: de speelstuif is bijzonder, het huttendorp is prachtig, om maar eens wat te noemen."

Nadenken over zijn pensioen zit er nog even niet in. "Ze zeggen hier wel eens grappend: zodra je met pensioen gaat ben je de volgende dag vrijwilliger in de Meent. Ik denk dat dat inderdaad ook wel zo zal zijn!"

Bekijk hier de reportage van RTV Amstelveen: