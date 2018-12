Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Agressieve Zaankanter (68) mishandelt agent bij politiebureau Foto: Google Maps

ZAANDIJK - Een agressieve 68-jarige Zaankanter heeft gisteren bij het politiebureau in Zaandijk een agent mishandeld. De man kwam klagen over een bekeuring die hij had gekregen, maar werd zo kwaad dat de situatie uit de hand liep.

Na een aantal waarschuwingen werd de man, witheet van woede, uit het politiebureau gedelegeerd. Buiten vroegen agenten om zijn identiteitsbewijs, maar de Zaankanter rende snel naar zijn auto en weigerde mee te werken. De boze man reed achteruit de parkeerplaats af, over een voet van een agent. De Zaankanter vond dit niet ernstig genoeg om te stoppen en doorkruiste een grasperk op zijn weg naar de A8. Rijbewijs kwijt

Hier komt aan de dollemansrit een eind als de politie hem klem rijdt. De man moet zijn rijbewijs inleveren, die hij dit keer wel wilde afstaan. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003