Amsterdamse handbalvrouwen geven zich bloot voor naaktkalender Foto: US Handbal

AMSTERDAM - (AT5) De dames van US Handbal in Amsterdam zijn binnenkort in volle glorie te bewonderen op een naaktkalender. Met de verkoop van de kalender willen ze de clubkas spekken.

Vorig jaar maakte de handbalclub uit de Pijp ook al een naaktkalender, toen van de mannen. Omdat dat zo'n groot succes was, maken ze er dit jaar eentje met de vrouwen. En die is misschien nog wel beter, denken ze zelf. Lees ook: Amsterdamse handballers gaan naakt op de foto voor inschrijfgeld eerste divisie Fotograaf Raymond van Zessen, die zich inmiddels de vaste 'naaktfotograaf' van de club mag noemen, is weer gevraagd om de meiden van hun beste kant vast te leggen. 300 stuks

Van de kalender worden 300 exemplaren gemaakt. Als deze allemaal verkocht worden, overtreffen de dames het herenteam. Het eerste exemplaar wordt tijdens het kerstfeest van de club op 8 december onthuld. Eentje hebben? Ze kosten vijftien euro per stuk en zijn hier te bestellen. 💬 Whatsapp ons!

