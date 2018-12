Deel dit artikel:













Man zonder rijbewijs wil 'oefenen' en rijdt scooterrijdster van de sokken Foto: Politie

DEN HELDER - Een 26-jarige man heeft gisteren op de Kerkgracht in Den Helder een scooterrijdster van de sokken gereden. Daarna reed hij over de scooter heen. Wonderlijk is dat de 26-jarige bestuurder pas één rijles had gehad en 'wilde oefenen'.

De bestuurder van de auto stuurde een parkeervak in, om de naderende scooterrijdster te laten passeren. Echter, de rijbewijsloze bestuurder reed te vroeg weg, waardoor hij de scooterrijdster raakte. Zij viel op de grond, aldus de politie Den Helder. Hierna reed de auto over de scooter heen. Hierbij raakte de 26-jarige man enkel het blik van de snorfiets en niet de bestuurster zelf. Zij is daarom ook niet gewond geraakt. Oefening baart kunst

Toen de politie poolshoogte kwam nemen, gaf de bestuurder aan pas één rijles te hebben gehad. Hij wilde oefenen. Er is proces-verbaal opgemaakt voor rijden zonder rijbewijs. 💬 Whatsapp ons!

