Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mogelijk explosief gevonden bij appartementencomplex in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In de Westerduinenstraat in Amsterdam is vanochtend mogelijk een explosief gevonden.

Volgens een getuige zou het gaan om een handgranaat, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het gevonden object. Dat onderzoek zal moeten uitwijzen of het om een echt explosief gaat. Het mogelijke explosief zou gelegen hebben in de portiek van een appartementencomplex. Er zijn veel hulpdiensten in de straat aanwezig. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003