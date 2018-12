Naardense rapper Josylvio best beluisterd op Spotify in 2018

NAARDEN - Nederlanders hebben dit jaar heel veel naar Nederlandse hiphop geluisterd. In de Nederlandse top tien van streamingdienst Spotify staan maar liefst acht rappers. De Naardense Josylvio is het meest beluisterd. Ook de Alkmaarse rapper Boef, de Amsterdamse Lil' Kleine en stadsgenoot Sevn Alias staan in de top tien.

De meest gestreamde track in Nederland is One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris. Nummer twee is God's Plan van Drake, dat wereldwijd het meest beluisterd werd. Op de derde plek in Nederland staat Verleden Tijd van Frenna en Lil' Kleine.

Wereldwijd is Drake de meest gestreamde artiest van 2018. Zijn liedjes werden in totaal bijna 8 miljard keer beluisterd op Spotify. Ed Sheeran, de meest gestreamde artiest van 2017, zakte naar de vijfde plaats. Ariana Grande is de vrouw met de meeste streams.

Golden oldies

Spotify keek ook naar de best beluisterde nummers van vroeger. Bij die 'throwback songs' won Africa van Toto, voor Take On Me van a-ha en Billie Jean van Michael Jackson.