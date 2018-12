Brandweer haalt hulpeloze man van dak oud-postkantoor Hilversum

Deel dit artikel:













Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - Op het dak van het leegstaande voormalig postkantoor in Hilversum is vannacht een man gevonden. Het is niet duidelijk wat hij daar deed.

Het vermoeden is dat de man van een hoger gelegen dak naar beneden is gevallen, op het oude postkantoor aan de Kerkbrink. Door de val kon hij niet meer lopen en daarom moest de brandweer er aan te pas komen om de man van het dak af te halen. De man is daarna naar per ambulance het ziekenhuis gebracht. Of het gaat om een (klunzige) inbreker op boevenpad, is niet duidelijk. 💬 Whatsapp ons!

