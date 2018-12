Auto vliegt zomaar in brand in Loosdrecht

LOOSDRECHT - Een automobiliste die net vandaag haar rijbewijs heeft opgehaald, heeft een belabberde eerste dag als weggebruiker achter de boeg. Haar auto vloog vanavond namelijk zomaar in de brand.

De spontane ontbranding van het voertuig vond vanavond rond kwart over negen plaats aan de Industrieweg in Loosdrecht. De kersverse automobiliste reed op de genoemde straat toen de auto plotseling stil viel en even later in brand vloog.

Tas nog wel gered

Ze kon nog net op tijd haar tas uit de auto halen. "Ik heb eigenlijk te veel risico genomen door die tas er uit te halen", vertelt ze over haar reddingsactie. De brand is mogelijk ontstaan door een technisch mankement. De bestuurder raakte niet gewond.