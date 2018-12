Primera in Blokker overvallen

BLOKKER - Boekenwinkel de Primera in Blokker is vanavond rond 9 uur door twee mannen overvallen.

Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws. Van de overvallers ontbreekt nog ieder spoor, het gaat om twee mannen die gekleed waren in het zwart. Niemand raakte gewond maar het personeel in de winkel is erg aangeslagen.

De politie is momenteel aanwezig met honden. Geprobeerd wordt om de daders door middel van een reukspoor op te sporen.