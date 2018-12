In kaart: waar bouwt het overvolle Haarlem nog tienduizend woningen?

HAARLEM - Een wachttijd voor huurwoningen van meer dan acht jaar en een zwaar overspannen koopmarkt in een stad die krap in zijn jasje zit. Haarlem staat voor een mega-opgave om vóór 2025 tienduizend woningen te bouwen. "Dat is 15 procent stad erbij", beseft wethouder Floor Roduner.

Na deze mega-operatie is het zoeken naar een speld in een hooiberg voor nog meer locaties voor woningbouw. Want het huidige bestuur wil niet de groene zoom van de stad bebouwen. Wethouder Roduner schat dat er tot 2040 nog wel vijfduizend woningen erbij kunnen. "Maar dat is dan wel een beetje het maximum wat we kunnen halen."

Tekst gaat door onder de video



Dashboard

Om maar niet lukraak te bouwen is er een 'dashboard' gemaakt, met acht ontwikkelzones. Niet alleen is ongeveer bepaald hoeveel woningen er per locatie moeten komen, maar ook bijvoorbeeld het percentage sociale woningbouw. Haarlem wil de stad 'in evenwicht' houden, door niet alleen in Oost en in Schalkwijk goedkopere woningen te hebben.

Lees ook: Twintig meter hoogbouw Haarlems centrum: "Daar gaat je skyline!"

De gemeenteraad zal in 2019 zijn stempel moeten zetten op de visie. In de onderstaande kaart is te zien waar de zones liggen. Klik op de zones in de kaart en de wethouder legt uit wat de bedoeling is.

De tekst gaat door onder dit kaartje



Inbreien

De woningen zullen merendeels gebouwd moeten worden tussen de bestaande gebouwen in. Alleen in zone Oostpoort bij het station Haarlem Spaarnwoude is op dit moment weinig tot geen bebouwing.

Lees ook: Bison Bowling in Haarlem-Noord gaat weg: plannen voor supermarkt

Voor de bouwplannen in zone Spoorzone Zuid-West worden momenteel veel inspraakbijeenkomsten gehouden met de buurt. Maar wethouder Roduner denkt dat het door de bouwplannen ook voor de huidige bewoners er beter op wordt.

De tekst gaat door onder de video



Ondanks de woningnood in Haarlem wil het collegebestuur, behalve ten zuiden van de Ikea bij het station Haarlem Spaarnwoude, geen huizen bouwen op bedrijventerrein Waarderpolder. Het hete hangijzer bij de gemeenteraadsverkiezingen is een gepasseerd station.