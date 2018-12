Chaos door enorme hoeveelheid verkeersborden

NOORD-HOLLAND - Onoverzichtelijk, onbegrijpelijk en onveilig: een overschot aan verkeersborden zorgt voor veel verwarrende verkeerssituaties. Volgens Veilig Verkeer Nederland is 20 procent van de borden totaal overbodig.

"Het probleem is, op het moment dat je zoveel borden en zoveel informatie krijgt, dat je gewoon informatie gaat missen", vertelt rijinstructeur Willem Weijers uit Heemstede. "Dat betekent dat je naar het verkeerde bord kijkt. Een mens kan er één of twee aan, maar niet soms vier of vijf onder elkaar. Daar is de snelheid te hoog voor, dus dan weet je ook gewoon niet wat er gestaan heeft."

600.000

Het gaat om 600.000 borden, volgens Veilig Verkeer Nederland (VVE), het kenniscentrum verkeer en vervoer van de overheid (CROW) en de HR Groep, die alle verkeersborden in ons land heeft geregistreerd.

Het Hilversums raadslid Anne S. de Jong windt zich al een tijd op over dit 'woud aan borden'. Hij noemt de Schapenkamp in Hilversum als voorbeeld van onoverzichtelijke weg: "Sommige borden zijn voor vrachtauto's, laden en lossen. Anderen zijn voor fietsers, weer anderen voor automobilisten. Maar voordat je dat gelezen hebt ben je er weer voorbij."

Geen verkeersborden

Minder verkeersborden zorgen volgens het raadslid niet voor meer problemen. "In tegenstelling tot dat het een chaos wordt gaat het perfect omdat mensen goed opletten. Je trapt niet iemand omver. Je kijkt even uit en houdt rekening met elkaar."

Rijinstructeur Weijers is ook voorstander voor minder borden."Er zou een heel stukje vereenvoudiging moeten komen", zegt Weijers. "We hebben natuurlijk heel veel borden in Nederland. Dat is op zich prima, maar de hoeveelheid waarbij het neergezet wordt, dat is veel te veel."

Beleid nakijken

Rijkswaterstaat gaat naar aanleiding van de kritiek nu bekijken of het huidige beleid nog voldoet.