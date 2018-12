De Ajax-vrouwen winnen eindelijk weer eens

AMSTERDAM - De Ajax-vrouwen hebben na drie verliespartijen op rij eindelijk weer eens gewonnen. De ploeg van Benno Nihom was met 1-0 te sterk voor ADO Den Haag.

Ajax had in de stromende regen op De Toekomst een overwicht in de beginfase, zonder dat het tot echte doelkansen leidde. De eerste echte kans van de wedstrijd was voor ADO en daarbij werd de bal nog maar net voor de doellijn weggehaald. De ploegen gingen met 0-0 naar de kleedkamer.

Ajax speelde sterker in de tweede helft en na een uur spelen opende Kika van Es (foto) de score voor de Amsterdammers uit een vrije trap, waarbij de keepster van ADO niet vrijuit ging.

Ook daarna kreeg Ajax nog een paar goede kansen om de wedstrijd in het slot te gooien, maar die waren niet besteed aan Ellen Jansen en Marthe Munsterman, hoewel die laatste er wel erg dichtbij was.

Ajax hield stand en won het duel met 1-0. Door de overwinning stijgt Ajax naar de vierde plek, met achttien punten uit elf wedstrijden.

Opstelling Ajax-vrouwen: Kop; Van der Most, Akkerman, Doorn, Verhoeve; Munsterman (de Sanders/89), Van Es, Van den Bighelaar; Lewerissa (v.d. Westeringh/90), E. Bakker (L. Bakker/70), Jansen.