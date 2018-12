Advocaten van de jongeren van Transferium: "Het zijn geen proefkonijnen"

HEERHUGOWAARD - De advocaten van de jongeren van zorginstelling Transferium hebben vandaag van zich laten horen. Door middel van een open brief aan de minister van Volksgezondheid willen ze dat deze ingrijpt bij de aanbesteding van Jeugdzorg Plus aan het Zuid-Hollandse Horizon.

Door de recente aanbesteding dreigen 50 van de 72 kinderen die in de gesloten instelling in Heerhugowaard zitten, uit hun omgeving gehaald te worden. De advocaten zijn van mening dat deze verandering voor de kwetsbare groep jongeren veel te groot is. "Ingrijpende wijzigingen in de uitvoering van Jeugdzorg-plus dienen gebaseerd te zijn op gedegen onderzoek en positieve resultaten", staat te lezen in de brief.

Daarnaast wordt er gesteld dat de verhuizing niet in het belang is van de jongeren: "Kinderen achter gesloten deuren mogen geen proefkonijnen zijn."

Alle jongeren in Transferium zijn afkomstig uit Noord-Holland en zijn volgens ouders, jeugdrechtadvocaten en andere betrokkenen alleen gebaat bij zorg in hun eigen regio. Velen van hen zijn vaak jarenlang blootgesteld aan trauma's, zoals mishandeling, verslaving, uitbuiting door loverboys en seksueel misbruik.

De advocaten zijn ook allerminst te spreken over feit dat de zorg per 1 januari 2019 in handen is van Horizon, terwijl er nog geen geschikt onderkomen is gevonden. "Voor zover bekend zijn er geen gebouwen, personeel of andere voorzieningen door Horizon geregeld. Horizon plaatst nu advertenties!".

De rechter doet op 5 december uitspraak over het kort geding dat Transferium aanspande tegen de gemeenten die de gunning aan Horizon hebben verleend. Dan zal moeten blijken of deze roep om ingrijpen heeft geholpen.