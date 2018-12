Chaos door enorme hoeveelheid verkeersborden: "Visuele verloedering"

HILVERSUM - Onoverzichtelijk, onbegrijpelijk en onveilig: een overschot aan verkeersborden zorgt voor veel verwarrende verkeerssituaties. Volgens Veilig Verkeer Nederland is 20 procent van de borden totaal overbodig, zo ook in Hilversum.

"Er treedt een visuele verloedering op door de enorme hoeveelheid verkeersborden", zegt Anne S. de Jong van D66 in Hilversum. "En voorstanders van verkeersborden zeggen dat dat nodig is om de regels te kunnen handhaven. Maar hoe meer borden, hoe onoverzichtelijker het wordt en hoe minder mensen ernaar gaan kijken."

Op de Schapenkamp in Hilversum is de bordenjungle goed zichtbaar. Door de enorme hoeveelheid is amper meer te begrijpen welke richting je als automobilist, fietser of voetganger nou op moet.

Het kan ook anders

Volgens De Jong zijn er genoeg voorbeelden van plekken waar het gewoon goed gaat zonder al die borden. Bijvoorbeeld met de zogenoemde shared spaces waar fietsers, voetgangers en soms auto's de ruimte delen. "En in tegenstelling tot dat het een chaos wordt, gaat dat perfect. Achter het IJ bijvoorbeeld zie je een prachtig voorbeeld hoe die ruimte goed benut wordt door diverse verkeersgebruikers", aldus De Jong.

D66 pleit in een nieuw beleidsplan voor 2019 dan ook voor een stuk minder verkeersborden en paaltjes in de stad.