Mans en Jan delen kinderfietsen uit als sinterklaascadeau

ZWAAG - Bij de kinderkledingbank in Zwaag hebben Jan Kooijman en Mans Semler tientallen kinderfietsen weggegeven aan gezinnen die het niet breed hebben.

Samen hebben Mans en Jan 149 kinderfietsen opgeknapt. De actie begon begin november met een oproep op Facebook voor het inzamelen van oude kinderfietsen. Ze kregen zoveel fietsjes gedoneerd, dat binnen no-time hun beide woonkamers vol stonden.

"Dit hadden we niet verwacht", zegt Mans. In eerste instantie waren ze uitgegaan van een stuk of vijftig fietsen die ze zouden opknappen. Uiteindelijk waren ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de schuur bezig met sleutelen om alle fietsen in een paar weken tijd af te krijgen.

Uitdelen

Vanmiddag werden er 23 fietsen uitgedeeld. Eerder deze week werden er al velen weggegeven onder andere bij kinderopvang Berend Botje. Geinteresseerden konden zich via Jan Kooijman aanmelden om in aanmerking te komen.

Door het grote succes blijft het niet bij een eenmalige actie. Ook komend jaar zijn de heren van plan om weer de handen uit de mouwen te steken. "We hebben van gemeente Hoorn zelfs al een aanbod gehad voor een opslag voor volgend jaar", vertelt Mans trots. Ook wordt hun idee op andere plekken in Nederland opgepikt: "Het heeft nog een sneeuwbalefect ook. Ze gaan in Almere, Leiden en Alphen aan den Rijn beginnen".