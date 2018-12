Naarder Daan Versteeg hoog op lijst verkiezingen Europees Parlement

NAARDEN - CDA'er Daan Versteeg uit Naarden staat op plek acht van de conceptlijst van zijn partij voor het Europees Parlement. Hij zegt vereerd te zijn met de 'onverwacht hoge' plek. Versteeg, in het dagelijks leven advocaat Europees aanbestedingsrecht, is vereerd met de onverwacht hoge plek.

“Mijn opvattingen en visie op een welvarend, veilig en duurzaam Europa zijn kennelijk in goede aarde gevallen bij het partijbestuur." Toch was hij niet alleen maar positief over 'Europa'. "Ik heb ook kritiek geuit op de Europese Unie en het parlement, zoals ten aanzien van de hoge onkostenvergoedingen en het verhuiscircus naar Straatsburg. Dat heeft zelfs een plek in het verkiezingsprogramma gekregen."

Versteeg is in het dagelijks leven advocaat Europees aanbestedingsrecht. Hij was eerder onder meer voorzitter van het CDA Gooise Meren en is nu vicevoorzitter van het CDA Noord-Holland. Onlangs schreef hij een boek over hoe het Europees recht circulair bouwen kan stimuleren, dus bouwen met bestaande grondstoffen en zonder afval.