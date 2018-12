Partijen Metropoolregio werken samen aan woningbouw en energietransitie

NOORD-HOLLAND - De Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat voor een grote opgave wat betreft woningbouw en duurzaamheid. Welke rol hebben de betrokken partijen en hoe kunnen zij elkaar daarin ondersteunen? Dat bespreken onder meer bestuurders en bedrijven op het MRA Congres 2018.

Zo is Diederik Samsom aanwezig namens de Klimaattafel. Samsom adviseert gemeenten vooral de regie te nemen tijdens de energietransitie en die niet over te laten aan de bewoners: "De gemeenten hebben hier een belangrijke taak. Neem de regie in handen, stel de bewoners gerust: dit gaan we gestructureerd, weldoordacht, gecoördineerd aanpakken, niemand hoeft nu in paniek te raken."

Woningcorporaties hebben naar eigen zeggen niet genoeg geld om aan alle wensen te kunnen voldoen, waaronder het verduurzamen van de woningen. De MRA zou kunnen helpen door ervoor te zorgen dat woningcorporaties minder belastingen of verhuurdersheffing hoeven te betalen, zegt Bob van Ree van de Alliantie. Dat geld zouden zij vervolgens weer in de verduurzaming van de woningen kunnen stoppen.

Benieuwd naar de rol die onder meer beleggers en politici hebben binnen de Metropoolregio als het gaat om thema's als woningbouw en duurzaamheid en hoe de partijen binnen de MRA elkaar volgens hen kunnen helpen? Kijk dan naar de speciale aflevering van Bouw Woon Leef over de Metropoolregio Amsterdam.