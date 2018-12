Boze boeren protesteren bij het Provinciehuis in Haarlem

HAARLEM - Ronkende tractoren en boze boeren op het Provinciehuis in Haarlem. Ze protesteren tegen de plannen om veenweidegrond, waar zij op boeren, te vernatten. "Ik heb net het bedrijf van m'n vader overgenomen, maar dit zou voor mij einde oefening zijn."

Het vernatten van de veenweidegrond zou bodemverzakking tegengaan, maar volgens de boeren is het voor hen dan einde oefening. "Ik heb net het bedrijf van m'n vader overgenomen, maar dit zou faillissement betekenen," zegt een jonge boer tegen NH Nieuws.

De boeren zien graag een andere oplossing en hopen dat de Provincie met hen om tafel gaat. "Wij zijn er trots op dat onze koeien buiten staan. Vernatten zou betekenen: geen weidevogels meer, koeien naar binnen en geen machines meer die het land kunnen bewerken."

Agrarische sector dood

De plannen om weidegrond te vernatten, oftewel: het grondwaterpeil verhogen, werd vanmiddag besproken in de commissie Natuur, Water, Landbouw en Milieu van de Provincie Noord-Holland. De Gedeputeerde Staten zullen uiteindelijk hierover besluiten.



De Provincie geeft aan binnenkort met alle betrokkenen om tafel te gaan. De boeren hopen het tij nog te kunnen keren. "Anders is de agrarische sector in Noord-Holland snel op z'n einde," aldus één van de boeren.