Steekpartij hardloopster Egmond aan den Hoef morgen in tv-programma Opsporing Verzocht

EGMOND AAN DEN HOEF - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt morgen aandacht aan de steekpartij in Egmond aan den Hoef. Een jonge vrouw werd 26 november in de avond tijdens het hardlopen plotseling neergestoken aan de Rinnegommerlaan.

Een woordvoerder van de politie weet te melden dat er inmiddels een aantal getuigen gesproken hebben. Toch is er nog geen dader aangehouden. In de tv-uitzending wil de politie getuigen oproepen zich te melden. Ook zijn ze nog steeds op zoek naar camerabeelden van het incident.

Op de betreffende avond werd in Egmond aan den Hoef een hardloopster (18) aangereden en neergestoken. Ook in Castricum werden enkele dagen eerder een hardloopster en fietser aangereden. De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum raden inwoners aan om in groepjes hard te lopen en liever niet alleen.

De politie weet niet of de bestuurder in Castricum dezelfde is als de bestuurder in Egmond aan den Hoef, maar er wordt wel gekeken of er een verband is. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.