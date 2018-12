Inschrijving voor elfde editie Gooise wandelvierdaagse geopend

LAREN - Wandelliefhebbers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de elfde editie van de Gooise wandelvierdaagse. De tocht duurt van 19 tot en met 22 juni. Zondag kan al worden warmgelopen tijdens de tweede groepswandeling van de Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi.

Maar eerst kunnen de kuiten worden aangespannen na de pepernoten en de marsepein, zegt de wandelclub gekscherend in een persbericht. Er moeten zondag vier 'bergen' worden bedwongen tijdens de groepswandeling: de Larenberg (achter Tergooi), de Tafelberg, het Huizerhoogt en de Woensberg.

De 18 kilometer lange tocht voert de lopers vanuit Laren naar Blaricum en omgeving. Halverwege wordt gepauzeerd bij de Blaricumse tennisvereniging BLTC aan de Schapendrift. De terugweg gaat via de Gooiergracht en de Postiljonheide.

Bescheiden bijdrage

Start en finish is het clubgebouw van SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, waar het gezelschap om 9.30 uur op pad gaat. Inschrijven kan tussen 8.45 en 9.15 uur in de clubkantine. Er wordt een bescheiden bijdrage (3,50 euro, leden KWBN 2,50) gevraagd voor de koffie met koek onderweg. Honden mogen niet mee.

Inschrijven voor de Gooise wandelvierdaagse kan via de website wandelvierdaagsehetgooi.nl