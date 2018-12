Het gezelligste darttoernooi van het jaar: de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Aankomend weekend barst het gezelligste dartfeest van Nederland weer los in Egmond aan Zee: de Finder Darts Masters. Vanuit het Zuiderduin Hotel komen de beste darters van binnen- en buitenland weer naar de kustplaats om de strijden om die felbegeerde titel. Wie gaan de Nederlanders Danny Noppert en Aileen de Graaf opvolgen als grote winnaars van het toernooi?

Vrijdagavond 7 december om 19.30 uur staan de eerste wedstrijden van de groepsfase op de planning. NH Sport zendt het hele weekend live alle westrijden uit. Hoe ging dat vorig jaar ook alweer? We geven je even een samenvatting.

In de finale van de mannen nam Danny Noppert het op tegen de verrassing van het toernooi Jim Williams. In een spannende wedstrijd won Noppert nipt. Hij was de eerste winnaar die na Raymond van Barneveld in 2004 weer eens het toernooi van de BDO won. Dit jaar doet Noppert niet meer mee. Hij heeft in januari de overstap gemaakt naar de PDC.

Ook bij de vrouwen ging de titel naar Nederland. Aileen de Graaf wist in de finale Deta Hedman van zich af te slaan en voor het eerst sinds 2013 het toernooi weer te winnen. Kan zij het dit jaar weer? Ze is in ieder geval de grote favoriet en wil graag weer schitteren op het in haar ogen "mooiste toernooi om te gooien".

NH Sport is het hele weekend live te volgen op televisie, de website en in de app.