Allerlaatste Boer zoekt Vrouw-update: De reünie

NOORD-HOLLAND - Gisteravond was het zover; de allerlaatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw. Maar liefst 4 miljoen kijkers stemden af op het programma om antwoord te krijgen op die ene vraag; hebben de boeren liefde gevonden?

Het leven van de Noord-Hollandse boeren Jaap en Marnix is in ieder geval flink veranderd sinds de komst van de camera's van Boer zoekt Vrouw. Maar op welke manier? Wij praten je bij.

Boer Marnix uit Wijdewormer

Na veel twijfelen koos boer Marnix voor Janneke omdat het 'goed voelt'. Meer dan dat is er ook nooit gekomen. De twee gingen eenmaal op reis op zoek naar vlinders. Janneke had nog goede hoop, maar ze liet tijdens de citytrip wel weten dat de bal bij Marnix lag. "Het wordt sowieso geen schot voor open doel", verzekerde Marnix haar destijds al.

Het is dus ook niet heel verassend dat Marnix alleen naar de reünie komt. Hij heeft tijdens de logeerweek alles geprobeerd maar: "Als de koe niet in de wei staat, kun je hem er ook niet uit halen". Wat dat precies betekent, moeten we je verschuldigd blijven.

Desalniettemin is het Marnix tóch gelukt iemand aan de haak te slaan. Na de citytrip is hij op een verjaardag aan de praat geraakt met een vriendin die hij al 20 jaar kent. "Ze prikte letterlijk en figuurlijk door mij heen", aldus Marnix. De nieuwe vlam van Marnix woont in België en is -hoe kan het ook anders- een paardenmeisje. Iets waar Marnix in de eerste aflevering van Boer zoekt Vrouw zei het niet zo op te hebben. Toch had hij alleen maar paardenmeisjes uitgekozen. De cirkel is rond.

Dit einde hadden veel mensen niet zien aankomen. Op Twitter werd met verbazing gereageerd.

Boer Jaap uit Rijsenhout

Ook Jaap komt alleen gesjokt naar de reünie. Hij had het graag allemaal anders gezien maar het mocht niet zo zijn. "Van beide kanten is het gevoel er niet. En poppenkast spelen heeft geen zin", aldus Jaap. Het lijkt hem zwaar te vallen. "Iedereen is gelukkig hier en mij is het niet gelukt. Ja, dat is jammer".

Het leek zo goed te gaan tussen Jaap en zijn Marian. De twee maakten een verliefde indruk tijdens hun reisje naar Noorwegen en gaven elkaar alleen maar kusjes. Maar helaas, het ging allemaal te snel voor Jaap. Daarnaast begon hij zich af te vragen of hij wel de goede keuze had gemaakt. Misschien had Petra toch beter bij hem gepast, vertelt hij aan een geshockeerde presentatrice Yvon Jaspers. Jaap en Petra hebben inderdaad nog een paar dates gehad, maar daar is het bij gebleven.

Voor Marian is de klap groot. Op de site van het programma laat ze weten dat ze het moeilijk vond om de beelden van haar en Jaap terug te zien. Ze heeft nog steeds een zwak voor hem: "Dus ik vond het soms best moeilijk om de beelden te zien, omdat de emoties dan weer boven komen", vertelt ze.

Ook op Twitter wordt met verbazing gereageerd op de nieuws dat Jaap nog alleen is.