Duizenden kinderen bezochten afgelopen weekend Pietendorp in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Het Pietendorp was ook dit jaar een daverend succes: meer dan 16.500 bezoekers bezochten het dorp in het Zuiderzeemuseum. Dit meldt mediapartner WEEFF.

Het Zuiderzeemusuem is zoals elk jaar weer omgetoverd in een Pietendorp. Het buitenmuseum was geheel in sinterklaassfeer: er hingen pakjes, slingers en er dansten en sprongen vrolijke pieten in het rond.

De kinderen konden meedoen aan allerlei activiteiten. Ze bakten samen met de pieten pepernoten, gingen langs in de stallen bij Sinterklaas' paard Amerigo en bezochten de wasserij voor de pietenpakken. Door de grachten voer, om het feestje compleet te maken, een boot vol met muziekpieten.

Nieuw was dit jaar een 'chillruimte', speciaal voor de kinderen die even rust nodig hadden. Nu zijn alle pieten weer uit het dorp verdwenen, zodat ze zich in alle rust kunnen voorbereiden op pakjesavond.