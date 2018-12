Deel dit artikel:













All You Need Is: dansen op Schiphol! Foto: RTL

SCHIPHOL - Het is een heuse kersttraditie geworden; snotteren op de bank tijdens de All You Need Is Love kerstspecial. Onder het motto 'niemand mag met de kerst alleen zijn' worden hopeloos verliefde stelletjes door 'Dr. Love' Robert ten Brink samengebracht. Ook een traditie; de dansende stewardessen op Schiphol. Maar aan deze traditie komt dit jaar een einde.

De redactie van het populaire programma ontvangt namelijk elk jaar honderen brieven en e-mails van mensen die niet hopeloos verliefd zijn, maar wel graag eens willen dansen op Schiphol. Dus is er besloten dat dit jaar naast de stewardessen, iedereen welkom is om een dansje te wagen op het nummer Santaclaus is coming to town. Het Vergeten Kind

Wil jij ook je dansmoves aan heel Nederland laten zien? Dat kan door de RUMAG limited editon All You Need Is Love kerstrui te bestellen. Je bent dan verzekerd van een plekje. De opbrengst van de verkoop van de truien gaat naar de stichting Het Vergeten Kind. De opnames zijn op 13 december op Schiphol en op 15 december door het hele land. De trui is te bestellen via rtl.nl/allyouneedislove. 💬 Whatsapp ons!

