Man in rolstoel in Amsterdam mishandeld en overvallen Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Een 57-jarige man in een rolstoel is afgelopen donderdagavond het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving in het Amsterdamse Oosterpark.

De gehandicapte man reed rond 19.45 uur vanaf de Linnaeusstraat ter hoogte van de Eerste Van Swindenstraat het Oosterpark in. Vlakbij het water kwamen er vier personen op hem af. Twee van hen trokken hem met geweld uit zijn rolstoel. Ze mishandelden het slachtoffer en pakten geld uit zijn borstzak. Eén van de verdachten deed een poging om zijn horloge af te pakken maar slaagde daar niet in. Daarna sloeg het viertal op de vlucht: drie daders renden verder het park in, de vierde rende richting de uitgang aan de Linnaeusstraat. Van twee van de vier verdachten is een signalement bekend. Beide mannen hebben een licht getinte huidskleur, zijn tussen de 1.60 en 1.70 meter lang en tussen de 18 en 25 jaar oud. Ze droegen beiden een zwarte jas met capuchon, de een had een 'forse baard' en de ander een ringbaard en opvallende doorlopende wenkbrauwen. De politie vraagt getuigen of mensen die weten wie de daders zijn zich te melden.