Cultureel centrum De Schoof is bezuinigingen zat: "We kunnen niet met minder"

WERVERSHOOF - Cultureel centrum De Schoof in Wervershoof is de bezuinigingen van de gemeente Medemblik meer dan zat. Onlangs stapte daarom het bestuur al op. Vrijwilligers die voor de toekomst vrezen zijn een petitie gestart om de gemeente om opheldering te vragen.

De Schoof kreeg vier jaar geleden nog een gloednieuw gebouw van twee verdiepingen, waar van alles wordt georganiseerd. Toch werd het cultureel centrum 30.000 euro gekort door de gemeente. Bovendien mocht een vertrokken jongerenwerker niet worden vervangen.

Concurrentie

Verder zeggen de vrijwilligers dat alternatieven om extra geld te verdienen worden tegengehouden. "Zo mogen we niet meer tot 2 uur 's nachts open blijven, omdat we anders concurreren met de lokale horeca. En we mogen alleen nog maar bands uit Wervershoof boeken", aldus vrijwilliger Belinda Jansen. Vorige maand besloot het bestuur daarom op te stappen.

Inmiddels wordt, na vijftig jaar, gevreesd voor het einde, waarop de vrijwilligers besloten in actie te komen. In een week tijd werden ruim vijfhonderd handtekeningen ingezameld waarin de gemeente wordt opgeroepen om in gesprek te gaan en uit te leggen wat die nou wil met De Schoof.



(Artikel gaat verder onder de video)



Onaangekondigd gaat Belinda Jansen met een collega naar het gemeentehuis om de handtekeningen aan te bieden aan verantwoordelijk wethouder Joset Fit. Die zegt toe een afspraak te maken voor een gesprek.

Tevreden over uitkomst

Tegenover NH Nieuws laat ze weten niet financieel te willen bijschieten. "We gaan met onze jongerenwerker in gesprek hoe we samen met De Schoof hoe we gezamenlijk kunnen optrekken om het aanbod op niveau te houden. We denken dat dit met minder geld ook moet kunnen", aldus Fit.



Toch is vrijwilliger Belinda voorzichtig tevreden over de uitkomst. "We kunnen niet met minder, maar ik denk dat we ons doel waarvoor we vandaag hier naartoe gingen, hebben bereikt."