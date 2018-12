Amsterdamse Senna (15) wint wereldkampioenschap karten in Brazilië

AMSTERDAM - De 15-jarige Senna van Walstijn is wereldkampioen karten geworden tijdens de Rotax Grand Finals Brazilië. De jonge Amsterdammer liet in drie races 72 andere deelnemers achter zich en mag zich, na een mislukte poging vorig jaar, nu een jaar lang de beste van de wereld noemen.

"Het waren een aantal hele lange dagen", vertelt Senna die vanochtend weer thuis is gekomen. Woensdag waren de eerste voorrondes. De jongen deed het toen nog een beetje rustig aan, want dat was het strijdplan dat hij met zijn coach van het Nederlandse team had afgesproken. "Iedereen krijgt aan het begin van het WK één paar banden en daar moet je het mee doen", legt Senna uit. "Hoe rustiger je rijdt in de voorrondes, hoe beter je banden blijven voor de latere rondes."

Het plan bleek te werken: Senna kwam de voorrondes glansrijk door en kwalificeerde zich voor de finale, maar zonder al te veel inspanning. "Tijdens de laatste race startte ik als zevende: niet een ideale positie, maar ik wist dat ik de snelheid had." Senna had namelijk de beste banden van alle finalisten, en dat wisten hij en zijn trainer.

'Gaf extra gas'

In het begin van de race zakte de jonge Amsterdammer nog wat terug, maar de hoop gaf hij niet op. "In de laatste paar rondes ging de voorhoede met elkaar in gevecht en toen zag ik mijn kans om naar voren te knallen", beschrijft Senna zijn eindsprint. "Ik haalde ze één voor één in en op een gegeven moment stond ik eerste. Ik gaf toen extra gas en wist dat ik wereldkampioen zou worden."

Senna kwam als eerste over de streep. En dat was een hele opluchting, want een jaar eerder ging het in de finale nog mis. Hij belandde in de boarding en werd tweede. Nu heeft hij revanche genomen, en dat geeft hem hoop voor de toekomst. "Ik zou graag in de top willen blijven meeracen, maar dat is erg duur. Ik hoop dat ik binnenkort sponsors kan krijgen die mij daarmee kunnen helpen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Legendarische Senna

Dat Senna in Brazilië wereldkampioen wordt, kan bijna geen toeval zijn. Zijn vader, die vroeger zelf ook karter was, heeft de Amsterdammer vernoemd naar de legendarische Braziliaanse Formule 1-coureur Ayrton Senna. "Ik ben met heel veel Brazilianen op de foto gegaan, want Senna is daar nog steeds een icoon. Dat was erg leuk om mee te maken."

Senna van Walstijn wordt samen met de andere winnaars aanstaande zaterdag 8 december feestelijk gehuldigd in Venray.