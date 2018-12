Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tennisser Tallon Griekspoor op weg naar top-100 Foto: ANP/Koen Suyk

NIEUW-VENNEP - Tallon Griekspoor gaat er alles aan doen om in de top-100 van de internationale tennisranking te komen. De tennisser uit Nieuw-Vennep had vorig jaar naar eigen zeggen een moeilijk jaar, maar in het laatste half jaar herpakte hij zijn vorm. Die vorm wil hij dit jaar doorzetten.

"Het is een heel moeilijk jaar geweest", vertelt de 22-jarige Griekspoor. "Ik heb heel veel blessures gehad, vooral het eerste half jaar. De laatste vier maanden heb ik veel en goed kunnen spelen en heb ik bovendien mijn eerste Challenger toernooi gewonnen. Dat was erg mooi." Volgende week begint het Nederlands kampioenschap en de tennisser kijkt daar naar uit. Bovendien ziet Griekspoor kansen om de finale te halen. "Dat moet kunnen lukken, moet zeker mogelijk zijn. Het wordt een leuke week en een mooie strijd, denk ik. Je hebt Thiemo de Bakker, m'n broer (Scott Griekspoor,red.), nog wat jongere jongens en daar win je ook niet zomaar van."