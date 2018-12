Huizen geeft arme gezinnen financieel extraatje voor de feestdagen

HUIZEN - De gemeente Huizen heeft vorige week, net als het jaar ervoor, cadeaupakketten uitgereikt aan gezinnen met kinderen die van een minimuminkomen moeten leven. De pakketten zijn aan 225 gezinnen in Huizen gegeven.

Bij het extraatje zit een bon van 100 euro die in een supermarkt kan worden besteed en een VVV-bon ter waarde van 50 euro per kind. Die VVV-bon is specifiek bedoeld voor cadeaus voor kinderen tot 18 jaar.

Wethouder Maarten Hoelscher legt uit waarom arme gezinnen dit pakket krijgen van de gemeente Huizen: "Armoede kunnen wij helaas niet uitbannen. Wel kunnen we iets doen om de decembermaand te verzachten."

De gemeente wil daarmee benadrukken dat ze haar deel van de jaarlijkse 'Klijnsma-gelden', bedoeld voor jongeren in armoede goed te besteden. "De feestdagen zijn een extra dure periode. Bij minimagezinnen met kinderen is er meestal geen geld voor cadeaus of een feestelijke maaltijd. Voor kinderen - maar ook voor hun ouders - is dit niet altijd makkelijk. Daarom gebruikt de gemeente een deel van de Klijnsma-gelden voor een extraatje voor de feestdagen."

Vorige week bleek uit onderzoek van NH Nieuws dat gemeenten massaal het armoedegeld aan andere zaken besteden. Zo had Huizen bijna 79.000 euro van de ruim 169.000 euro die was ontvangen niet uitgegeven.