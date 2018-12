Winkelleegstand Amsterdam blijft laag

AMSTERDAM - De winkelleegstand in Amsterdam blijft met 3,4 procent flink onder het landelijk gemiddelde van 7,4 procent. Daarmee is de leegstand ook lager dan in andere Nederlandse steden. Tegelijkertijd nemen de winkelhuren in sommige gebieden toe.

Vergeleken met vorig jaar daalde de winkelleegstand in Amsterdam en de rest van Nederland licht. In Amsterdam nam de leegstand af van 3,6 procent naar 3,4 procent, landelijk van 7,6 naar 7,4 procent. De leegstand is het laagst in het centrum van Amsterdam met 2,1 procent. In Amsterdam Zuidoost staat 8,1 procent van de winkels leeg.

Hogere huur

In het merendeel van de winkelgebieden in Amsterdam zijn de huurprijzen gelijk gebleven. Van de 128 onderzochte winkelgebieden zijn de winkelhuurprijzen in 80 gebieden gelijk gebleven. In 47 gebieden namen die toe en alleen in een winkelcentrum in Amsterdam Noord daalden de huurprijzen.