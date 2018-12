Sinterklaas gedrogeerd voorafgaand aan bezoek Amsterdamse kinderopvang

AMSTERDAM - (AT5) Een sinterklaasviering van een kinderdagverblijf in Amsterdam-Oost is niet helemaal verlopen zoals gepland. Sinterklaas kon niet meer komen. Hij was namelijk gedrogeerd.

Dat deelde de opvang vanochtend met de ouders van de kinderen. 'De mensheid lijkt wel door te draaien', schrijft de crèche in de mail die het slechte nieuws bracht. Sinterklaas kwam al jaren op bezoek in de opvang, maar moest dit jaar dus ontbreken.

Drankje

De Sint was eerder vanochtend gedrogeerd tijdens een bezoekje aan een kantine. Daar is hij door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Er had niet meer dan een halve gram in zijn frisdrank moeten zitten en dan was de Sint er niet meer geweest", schrijft de kinderopvang. Wat er in het drankje van de goedheiligman was gestopt, is niet duidelijk.



Gelukkig voor de kinderen in de opvang konden de Pieten nog wel komen. Het kinderdagverblijf wil geen verdere details geven over het incident.