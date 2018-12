BBB: ''Als het college van Bergen niet aftreedt moet de provincie ingrijpen''

BERGEN - 'Het college van Bergen moet de eer aan zichzelf aanhouden en opstappen. Daar hebben ze een week de tijd voor.' Dat stelt Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen, anders stuurt hij een brief aan Johan Remkes, commissaris van de Koning, om in te grijpen.

Volgens Bruin is het college niet lange te handhaven nu ze een ambtsmisdrijf zouden hebben gepleegd. Volgens hem had het college aangifte moeten doen toen er vermoedens waren dat drie à vier ambtenaren niet integer hadden gehandeld. Bruin stapte, met zijn partij Behoorlijk Bestuur Bergen, om die reden zelf vorige week uit het college. ''Als het college niet aftreedt moet Remkes ingrijpen, het gaat wel ver maar het is een noodzakelijke stap'', aldus Bruin.

Aangifte

De gemeente Bergen raakte eerder in opspraak nadat een topambtenaar van de gemeente op staande voet werd ontslagen. De man zou een deel van zijn hypotheek hebben verkregen via een projectontwikkelaar waarmee hij ook in zijn functie als ambtenaar zaken doet. Volgens Bruin lopen er nog drie tot vier amtenaren rond die niet integer hebben gehandeld. Hij deed vervolgens zelf melding bij de Rijksrecherche. ''Ook bij een vermoeden had er aangifte moeten worden gedaan.''

Aftreden

Eerder ontkende burgemeester Hetty Hafkamp de beschuldigingen. Volgens haar zijn er geen ambtenaren bij de gemeente in dienst die niet integer zouden hebben gehandeld. Het college vindt bovendien dat hun goede naam en eer is aangetast en overweegt stappen te ondernemen tegen BBB. Over een eventueel opstappen van het college wordt niet gereageerd.

Een woordvoerder van de provincie laat desgevraagd weten niet op vragen over een eventueel ingrijpen van Remkes in te gaan. Verder ligt de bal bij de gemeenteraad om iets te vinden over het handelen van het college. De gemeenteraad heeft immers een controlerende functie en zijn daarom eerst aan zet.