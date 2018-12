Ajax krijgt vanaf februari ook VAR in Champions League

DUBLIN - De Europese voetbalbond UEFA heeft vanmorgen besloten dat vanaf de achtste finales van de Champions League de VAR zijn intrede doet. Dat betekent dat Ajax vanaf de knock-outfase te maken krijgt met de videoscheidsrechter. Eigenlijk zou de VAR pas vanaf het seizoen 2019/20 gebruikt gaan worden.

De VAR wordt ook ingeschakeld bij de finales van de Nation League, waar Oranje aan deelneemt, en bij de finale van de Europa League.

Vanaf het seizoen 2019/20 zal er al een VAR zijn vanaf de play-offs in de Champions League. De UEFA wil de inzet van de VAR langzaam uitbreiden naar andere toernooien, zoals het EK in 2020 en de Europa League vanaf 2020/21.

"We zijn eerder dan gepland klaar voor het gebruik van de VAR", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "En we zijn ervan overtuigd dat het ten goede komt aan onze competities, omdat het een waardevol hulpmiddel is en het zal zorgen voor minder foute beslissingen."