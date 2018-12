Fietsster geschept op fietsoversteekplaats in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een fietsster is vanochtend op een fietsoversteekplaats in Heerhugowaard geschept door een auto. De vrouw raakte daarbij gewond.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur toen de vrouw ter hoogte van de Rembrandtstraat de Van Veenweg fietsend de weg overstak.

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen is zij gewond geraakt aan haar gezicht en een been. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.