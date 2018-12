Flinke stijging van klachten vuurwerkoverlast bij meldpunt Huizen

HUIZEN - Bij het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn tot en met vorige week 95 meldingen van vuurwerkoverlast geregistreerd. Dat is in vergelijking met vorige jaren een flinke stijging van het aantal klachten, erkent initiatiefnemer Ruben Woudsma.

Het merendeel van de meldingen gaat over harde knallen en het afsteken van vuurwerk. Bij één klacht ging het om vernielingen aan de motorkap van een auto. De eerste meldingen kwamen begin oktober al binnen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen. In de maand november werden zo'n 66 klachten geregistreerd.

Lees ook: Vuurwerkmeldpunt Huizen geteisterd door hackers

Vuurwerk mag pas in de avond van 31 december en de nacht van 1 januari worden afgestoken. De gemeente Huizen is sinds de instelling van het meldpunt strenger geworden in het vuurwerkbeleid. Zo wordt er voorlichting over het afsteken van vuurwerk gegeven op de basis- en middelbare scholen. Daarnaast worden prullenbakken uit voorzorg weggehaald en zet de gemeente extra handhavers in om overlast te voorkomen.

Lees ook: Vuilnisbakken in Huizen alvast op slot na reeks vernielingen met vuurwerk

Het meldpunt blijft open tot 4 januari. Klachten kunnen worden ingediend via de website van het meldpunt, of - als het onbereikbaar is - door een mail te sturen naar ruben.woudsma@gmail.com of te bellen naar 06-47310855.

De resultaten van het meldpunt worden na de jaarwisseling gebundeld en aangeboden aan de gemeente.